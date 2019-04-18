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19:48, 18 апреля 2019 366
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Рязанцев пригласили на большой общегородской субботник

Рязанцев пригласили на большой общегородской субботник

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили на большой общегородской субботник. Его проведут 20 апреля, сообщил сайт администарции города.

Горожане очистят 23 участка. Дирекция благоустройства города подготовит спецтехнику, инвентарь и мешки. Весь собранный мусор отвезут специальную площадку.

Субботник устроят на следующих территориях:

  • Комсомольский парк, место сбора — у входа в парк;
  • улица Костычева до улицы Птицеводов, место сбора у здания РМПТС;
  • улица Новая (поселок Канищево), место сбора — на спуске к озерам;
  • поселок Соколовка, улица Мира в районе домов №27, 31, место сбора в районе дома №27;
  • Шереметьевский проезд дома №№8 — 10, место сбора дом №8;
  • улица Фирсова от улицы Есенина до улицы Кальная, место сбора — перекресток с улицей Есенина;
  • зеленая зона на ул. Советской Армии (от улицы Новоселов до улицы Зубковой);
  • Сквер 26 Бакинских Комиссаров, место сбора у входа в сквер;
  • Нижний городской сад;
  • Парк Морской Славы;
  • Набережная в сквере на Соборной (от моста до памятника Есенину);
  • Березовая роща (улица Березовая), место сбора — разворотный круг на улице Березовой;
  • Дендропарк на улице Зубковой, зеленая зона по улице Зубковой в районе дом №27;
  • поселок Недостоево от школы искусств до круга маршрутных такси;
  • лесопосадка на улице Юбилейной;
  • зеленая зона от путепровода Приокский до улицы Магистральная;
  • проезд Речников;
  • улица Радищева, место сбора — у здания министерства транспорта;
  • улица Электрозаводская, улица Попова, место сбора — перекресток улица Циолковского — улица Электрозаводская;
  • Верхний городской сад, место сбора у входа в парк с улицы Свободы;
  • Скорбященский Мемориальный комплекс, место сбора — вход на Мемориальный комплекс с Голенчинского шоссе;
  • Сквер в поселке Дягилево на улице Забайкальской, дом №17;
  • улица Почтовая, фотодом.

Сбор участников в 8:30. Форма одежды — свободная, с собой нужно взять перчатки.


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