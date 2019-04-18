Рязанец пойдет под суд за серию краж в Скопине

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Фото: Pixabay.com
Рязанца будут судить за серию краж в Скопине. Об этом сообщил
Мужчина крал разные суммы — от трех тысяч до сорока тысяч рублей.
Первую кражу зафиксировали в Скопине. Там он украл шесть тысяч рублей у своей знакомой.
Полицейские выяснили, что к хищению причастен местный житель примерно 25 лет, пострадавшая знала только его имя. Почти год назад он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу. За десять месяцев на свободе он сменил несколько мест работы.
Следующим в правоохранительные органы обратился еще один знакомый мужчины, из кармана которого пропали три тысячи рублей.
После этого в полицию обратилась 32-летняя жительница поселка Побединка. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропал кошелек, в котором хранилось 40 тысяч рублей.
В итоге, полицейские нашли злоумышленника. Мужчина скрывался в квартире знакомой. Злоумышленника задержали.
Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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