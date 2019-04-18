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В селе Воскресеновка под Липецком украли водонапорную башню. Об этом сообщил портал
В полицию обратился представитель ОГУП «Липецкводоканал», который сообщил о произошедшем.
Он отметил, что сооружение могли вывезти с 9 по 16 апреля.
Уголовное дело пока не возбудили. Правоохранители ищут пропажу.
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