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17:21, 18 апреля 2019 208
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Почти 40% проверенного в России алкоголя оказалось поддельным

Почти 40% проверенного в России алкоголя оказалось поддельным

Фото: Pixabay.com

Почти 40% алкоголя, проверенного в России в 2018 году, оказалось поддельным. Данные Росалкогольрегулирования приводит РИА Новости.

Специалисты проверили 2,007 миллиона декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом незаконно произвели 806,837 тысячи декалитров.

Росалкогольрегулирование за год проверило более 3,74 тысячи организаций.


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