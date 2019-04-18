Почти 40% проверенного в России алкоголя оказалось поддельным

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Фото: Pixabay.com
Почти 40% алкоголя, проверенного в России в 2018 году, оказалось поддельным. Данные Росалкогольрегулирования приводит
Специалисты проверили 2,007 миллиона декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом незаконно произвели 806,837 тысячи декалитров.
Росалкогольрегулирование за год проверило более 3,74 тысячи организаций.
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