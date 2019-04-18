Пьяный рязанец угнал «девятку», врезался в ограду кладбища и сжег машину

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Пьяный рязанец угнал ВАЗ-2109 и попал в ДТП. Об этом сообщила
В полицию обратился 34-летний владелец «девятки». По его словам, ночью машина стояла на улице Никуличинской, а утром пропала.
Оперативники выяснили, что ранее судимый 24-летний молодой человек угнал попавшийся на глаза автомобиль. В состоянии опьянения он катался по городу, пока не врезался в ограду кладбища.
Чтобы скрыть следы злоумышленник поджег ВАЗ, а его останки сдал в пункт приема вторсырья. Полученные деньги рязанец планировал потратить на спиртное.
Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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