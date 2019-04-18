Ночью пьяный рязанец на «Мазде» врезался в столб

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на четверг, 18 апреля, пьяный рязанец на Mazda врезался в столб. ДТП произошло в 1:10 около дома №3 по улице Забакальской, сообщила
По предварительной информации, 30-летний житель Рязанского района ехал со стороны села Хирино и не справился с управлением.
В результате травмы получили водитель и два пассажира — 19-летняя девушка и 45-летний мужчина, их доставили в больницу.
Водителю Mazda предложили пройти алкотест, который показал 1,058 промилле на литр выдыхаемого воздуха. В отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
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