«Мармакс» рассказал, на что обратить внимание при покупке видовой квартиры

В компании «Мармакс» рассказали, на что обратить внимание при покупке видовой квартиры.

По словам представителей девелопера, квартиры с видами на Рязанский кремль — это тот единственный случай на рынке недвижимости, когда откладывать покупку действительно не стоит. Таких жилых комплексов меньше, так как строительство в историческом центре имеет ряд ограничений.

«Виды на Рязанский кремль являются одним из показателей статусности проекта и подчеркивают престижное расположение дома в самом сердце города, — прокомментировали в компании. — Но это не единственный показатель, который должен влиять на выбор квартиры. Например, жители комплекса „Наследие“ и будущие владельцы квартир в комплексе „Наследие Современности“ могут насладиться не только топовым расположением, но и достойной инфраструктурой — от фитнес-центров до популярных ресторанов и кафе».

Как пояснили в пресс-службе, панорамные виды станут частью интерьера, дополняя его. При этом, подчеркнули они, стоит обратить внимание на другие характеристики жилого комплекса: шумоизоляцию, качественную отделку стен и пола, а также надежные инженерные системы.

«На первый план выходят не только видовые характеристики, но и качество дома, самой квартиры и ее планировка. В строящемся комплексе „Наследие Современности“ представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Здесь каждый из наших клиентов сможет создать уникальное пространство для жизни», — отметили представители девелопера.

В компании «Мармакс» считают, что недостаточно просто жить в новой квартире в центре города — необходимо ежедневно ощущать заботу о своем комфорте от управляющей компании.

«Мы учитываем пожелания жильцов и работаем над тем, чтобы уровень сервиса предвосхищал ожидания. Даже вход в дом на уровне земли способен сделать жизнь приятнее для многих. Эти детали, наряду с охраняемой территорией, подземным паркингом и детской площадкой, выделяют жилой комплекс „Наследие Современности“ среди других предложений в сегменте бизнес-класса», — заключили в пресс-службе.

Об индивидуальных условиях приобретения и бронирования квартир можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.