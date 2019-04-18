Компания МТС выяснила, на что смотрят рязанцы при выборе смартфона

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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений рязанцев по итогам продаж смартфонов в собственной сети салонов в первом квартале года.
По результатам оценки сформировался список того, как именно и по каким критериям жители области выбирают новый гаджет.
Оказалось, что покупатели обращают внимание на стоимость, функциональность, отзывы пользователей, бренд, размер экрана и качество фотосъемки.
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