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15:50, 18 апреля 2019 258

Компания МТС выяснила, на что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС выяснила, на что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений рязанцев по итогам продаж смартфонов в собственной сети салонов в первом квартале года.

По результатам оценки сформировался список того, как именно и по каким критериям жители области выбирают новый гаджет.

Оказалось, что покупатели обращают внимание на стоимость, функциональность, отзывы пользователей, бренд, размер экрана и качество фотосъемки.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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