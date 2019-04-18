К «Библионочи» готовы. RZN.info и «Читай-город» запустили тест на знание книг

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 20 апреля, пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь». Накануне RZN.info и «Читай-город» подготовили тест на знание книг.
Читателям предстоит вспомнить имена некоторых героев, количество их родственников, а также другие детали из известных произведений разных лет.
Пройти тест можно по
Отметим, что 19 апреля в магазинах сети «Читай-город» также пройдет акция в поддержку чтения «Библионочь». Покупателям подарят скидку 30% на все книги.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани на две ночи закроют Северный обход
|
cледующая новость →Шиловская прокуратура нашла десять сайтов с проститутками
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.