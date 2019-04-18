Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:35, 18 апреля 2019 574

К «Библионочи» готовы. RZN.info и «Читай-город» запустили тест на знание книг

К «Библионочи» готовы. RZN.info и «Читай-город» запустили тест на знание книг

В субботу, 20 апреля, пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь». Накануне RZN.info и «Читай-город» подготовили тест на знание книг.

Читателям предстоит вспомнить имена некоторых героев, количество их родственников, а также другие детали из известных произведений разных лет.

Пройти тест можно по ссылке.

Отметим, что 19 апреля в магазинах сети «Читай-город» также пройдет акция в поддержку чтения «Библионочь». Покупателям подарят скидку 30% на все книги.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 80 471
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 213
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 30 583
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 748
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 902
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум