Для самообороны. Шиловец нашел у дороги ружье, обрезал и оставил себе

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Житель Шиловского района нашел на обочине трассы М-5 охотничье ружье 16 калибра. Он укоротил ствол и приклад и оставил оружие себе, чтобы использовать для самообороны, сообщила
При этом лицензию на хранение и использование ружья мужчина не получил.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 223 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к двум годам и четырем месяцам условного заключения с испытательным сроком в один год.
Приговор не вступил в законную силу.
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