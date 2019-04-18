Депутаты гордумы одобрили строительство нового ФОКа на улице Зубковой

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В 2019 году на улице Зубковой должен появиться новый ФОК. Об этом сообщил
Решение приняли в четверг, 18 апреля, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Депутаты предварительно одобрили передачу документов по объекту из муниципальной в собственность Рязанской области.
По планам, построить его должны успеть за один год.
Здание переменной этажности расположится на улице Зубковой рядом с детской библиотекой №7. Ранее информация о нем уже
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.