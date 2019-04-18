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17:39, 18 апреля 2019 145
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Быкова перевезут на лечение в Москву

Быкова перевезут на лечение в Москву

Фото: Pixabay.com

Дмитрия Быкова перевезут на лечение в Москву. Об этом RT рассказал и.о. главы минздрава Башкирии Максим Забелин.

Сейчас писатель находится в больнице Уфы. Его ввели в искусственную кому. Медики оценивают состояние Быкова как тяжелое.

«Инсульта нет. Нарушения мозгового кровообращения у пациента нет… Нарушений со стороны центральной нервной системы тоже нет», — отметил Забелин.

Это подтвердили супруга Быкова Ирина Лукьянова и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Жена писателя уточнила, что перевод в московскую клинику согласован с врачами.

Напомним, два дня назад Дмитрию Быкову стало плохо в самолете на подлете к Уфе. Диагноз писателя не называют.


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