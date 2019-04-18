RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Безработный рязанец разбил две машины в Химках. Об этом
26-летний житель Рязанской области повредил автомобиль, припаркованный у одного из домов на улице Родионова. Ущерб превысил 57 тысяч рублей.
Мужчина признал вину. Он находится под подпиской о невыезде.
Полицейские выяснили, что рязанец причастен к еще одному преступлению на территории округа.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБывший главный дорожник Владимирской области подал в суд иск на губернатора
|
cледующая новость →В Рязани около стадиона «Спартак» перекроют въезд на бесплатную парковку
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.