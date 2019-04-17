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12:53, 17 апреля 2019 191
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Жителю Липецка, избившего отца до смерти, вынесли приговор

Жителю Липецка, избившего отца до смерти, вынесли приговор

Жителю Липецка, который избил отца до смерти, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

1 января 2019 года, пьяный мужчина после ссоры избил отца кулаками, а затем сдавил коленом его шею, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.

По факту убийства возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Подсудимого признали виновным. Ему назначили 11 лет лишения свободы строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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