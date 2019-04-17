Жителю Липецка, избившего отца до смерти, вынесли приговор

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жителю Липецка, который избил отца до смерти, вынесли приговор. Об этом сообщил
1 января 2019 года, пьяный мужчина после ссоры избил отца кулаками, а затем сдавил коленом его шею, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.
По факту убийства возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Подсудимого признали виновным. Ему назначили 11 лет лишения свободы строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца осудили за повторное вождение в пьяном виде
|
cледующая новость →Дмитрий Быков попал в реанимацию
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.