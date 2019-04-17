Жителя Калуги осудят за убийство лося

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Жителя Калуги 1978 года рождения осудят за убийство лося. Об этом сообщила ГТРК «
Инцидент произошел в марте 2019 года. Отмечается, что местный житель, проезжая вдоль леса, услышал выстрелы. Он позвонил охотнику, который сообщил о своих подозрениях в полицию.
Выехавшие на место оперативники обнаружили останки лося, а также оружие и патроны.
Вскоре полицейские установили личность подозреваемого.
«Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда», — говорится в сообщении.
Фото ГТРК «Калуга»
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