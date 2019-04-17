Жительница Тульской области попалась на краже пива и рыбы

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Жительница Тульской области украла из магазина бутылку пива и упаковку вяленой рыбы, сообщила
По предварительным данным, 28-летняя женщина после инцидента скрылась.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и сведения о злоумышленнице.
Позже подозреваемую задержали, она призналась в содеянном.
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