За неделю в Рязанской области подешевели сахар и яйца. Мониторинг цен

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За неделю, с 9 по 15 апреля, в Рязанской области подешевели сахар-песок (на 0,5%) и куриные яйца (на 0,1%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, в регионе подешевели:
Повысились цены на:
Цены на говядину, свинину, баранину, молоко и соль не изменились.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.