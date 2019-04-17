«Вот и приехали». В центре Рязани маршрутка врезалась в «Ауди»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В центре Рязани маршрутка врезалась в Audi. ДТП произошло в 9:35 около «Политеха» на улице Ленина.
Машины получили мелкие повреждения, пассажиры не пострадали.
«Вот и приехали», — прокомментировала пожилая женщина, выходя из маршрутки.
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