Во владимирском кафе нашли контрафактную водку и коньяк

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Во владимирском кафе нашли контрафактный алкоголь. Об этом сообщил
Во время проверки в кафе «Находка» на улице Ленинградская города Мурома нашли 13 бутылок водки и коньяка известных марок без документов.
Владелец кафе не смог подтвердить безопасность реализуемой продукции и легальность ее происхождения.
Руководителя организации назначили штраф десять тысяч рублей, организации — 200 тысяч.
Продукцию изъяли.
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