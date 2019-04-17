Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:55, 17 апреля 2019 527
 0    0

Во Владимире спасатель снял девушку с крыши дома

Во Владимире спасатель снял девушку с крыши дома

В городе Ковров Владимирской области спасатель Михаил Быков снял девушку с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел 16 апреля в 11:42. На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на крыше дома №106 по улице Комсомольской стоит человек.

По указанному адресу выехали спасатели, оперативная группа, скорая помощь и полиция.

Сотрудники поднялись на крышу и увидели, что на краю парапета стоит молодая девушка.

«Они вступили с ней в диалог. Девушка сказала, что если кто-то решит к ней подойти, она сразу спрыгнет. После нескольких минут уговоров девушка разрешила остаться на крыше только спасателю Быкову и потребовала, чтобы от дома уехали все сотрудники полиции», — рассказали в МЧС.

Мужчина пообещал, что полицейские уедут, и попросил у нее разрешения подойти к краю крыши, чтобы лично в этом убедиться. Когда спасатель оказался рядом, он «крепко схватил и унес девушку ко входу на чердак, где уже стояли сотрудники полиции и скорой помощи».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 79 592
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 013
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 29 704
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 596
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 862
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум