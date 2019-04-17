Во Владимире спасатель снял девушку с крыши дома

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В городе Ковров Владимирской области спасатель Михаил Быков снял девушку с крыши дома. Об этом сообщила
Инцидент произошел 16 апреля в 11:42. На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на крыше дома №106 по улице Комсомольской стоит человек.
По указанному адресу выехали спасатели, оперативная группа, скорая помощь и полиция.
Сотрудники поднялись на крышу и увидели, что на краю парапета стоит молодая девушка.
«Они вступили с ней в диалог. Девушка сказала, что если кто-то решит к ней подойти, она сразу спрыгнет. После нескольких минут уговоров девушка разрешила остаться на крыше только спасателю Быкову и потребовала, чтобы от дома уехали все сотрудники полиции», — рассказали в МЧС.
Мужчина пообещал, что полицейские уедут, и попросил у нее разрешения подойти к краю крыши, чтобы лично в этом убедиться. Когда спасатель оказался рядом, он «крепко схватил и унес девушку ко входу на чердак, где уже стояли сотрудники полиции и скорой помощи».
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».