В Тульской области мужчина зарезал приятеля и спрятал тело в погреб

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В Тульской области осудили мужчину, который зарезал приятеля и спрятал тело в погреб. Об этом сообщил
Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября 2018 года. Обвиняемый совместно с тремя своими знакомыми выпивали в доме одного из мужчин, расположенном в поселке Заокского района.
Между обвиняемым и его собутыльником произошел конфликт, в результате которого они подрались. Спустя некоторое время мужчины вышли на кухню, где обвиняемый нанес не менее 30 ударов ножом по телу. От повреждений потерпевший скончался на месте.
Кроме того, в момент преступления с мужчиной находился его 26-летний знакомый, который после совершения преступления оказал содействие обвиняемому в сокрытии тела потерпевшего.
Суд назначил 21-летнему мужчине десять лет исправительной колонии строгого режима, 26-летнему обвиняемому — штраф 100 тысяч рублей.
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