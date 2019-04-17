Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:44, 17 апреля 2019 408
 0    0

В Тульской области мужчина зарезал приятеля и спрятал тело в погреб

В Тульской области мужчина зарезал приятеля и спрятал тело в погреб

В Тульской области осудили мужчину, который зарезал приятеля и спрятал тело в погреб. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября 2018 года. Обвиняемый совместно с тремя своими знакомыми выпивали в доме одного из мужчин, расположенном в поселке Заокского района.

Между обвиняемым и его собутыльником произошел конфликт, в результате которого они подрались. Спустя некоторое время мужчины вышли на кухню, где обвиняемый нанес не менее 30 ударов ножом по телу. От повреждений потерпевший скончался на месте.

Кроме того, в момент преступления с мужчиной находился его 26-летний знакомый, который после совершения преступления оказал содействие обвиняемому в сокрытии тела потерпевшего.

Суд назначил 21-летнему мужчине десять лет исправительной колонии строгого режима, 26-летнему обвиняемому — штраф 100 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 79 592
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 013
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 29 704
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 596
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 862
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум