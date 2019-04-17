В Тамбове за продажу героина осудят бывшего полицейского и его знакомую

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В Тамбове за продажу героина осудят экс-полицейского и его знакомую. Об этом сообщил
По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемая расфасовала героин на несколько свертков для продажи наркотиков на территории Тамбова, четыре из которых она передала своему знакомому для размещения в тайники, а остальные спрятала в барабан стиральной машины.
После того, как мужчина сделал «закладки», подробные описания и фотографии мест нахождения тайников он направил своей знакомой. Однако их поймали сотрудники полиции.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Обвиняемого уволили из органов внутренних дел.
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