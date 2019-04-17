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15:07, 17 апреля 2019 776
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В Шиловском районе открыли паромную переправу через Оку

В Шиловском районе открыли паромную переправу через Оку

В среду, 17 апреля, у села Юшта в Шиловском районе открыли паромную переправу через Оку. Об этом сообщил региональный минтранс.

Переправа находится на 548 километре реки. Ее грузоподъемность — десять тонн.

«Она служит для обеспечения перевозки транспорта и пассажиров на автодороге Шилово — Юшта — Санское — Погори. В состав паромной переправы входит несамоходный паром, состоящий из понтонов ПП-91 и буксирного катера БМК-130», — уточнили в ведомстве.

Регулярное движение осуществляется в светлое время суток по мере скопления транспорта, экстренные перевозки — круглосуточно.

Ледовую переправу через Оку у села Юшта закрыли 9 марта.

Фото рязанского минтранса


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