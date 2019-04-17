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В среду, 17 апреля, у села Юшта в Шиловском районе открыли паромную переправу через Оку. Об этом
Переправа находится на 548 километре реки. Ее грузоподъемность — десять тонн.
«Она служит для обеспечения перевозки транспорта и пассажиров на автодороге Шилово — Юшта — Санское — Погори. В состав паромной переправы входит несамоходный паром, состоящий из понтонов ПП-91 и буксирного катера БМК-130», — уточнили в ведомстве.
Регулярное движение осуществляется в светлое время суток по мере скопления транспорта, экстренные перевозки — круглосуточно.
Ледовую переправу через Оку у села Юшта
Фото рязанского минтранса
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