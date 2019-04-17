В Рязани вновь подешевела солярка. Статистика

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Средняя стоимость одного литра солярки в Рязани упала на 25 копеек — до 45 рублей 21 копейки. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 17 апреля.
Цены на бензин за прошедшую неделю не поменялись:
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»