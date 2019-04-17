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15:06, 17 апреля 2019 765
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В Рязани открылась передвижная казачья выставка. Фото

В Рязани открылась передвижная казачья выставка. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатору Николаю Любимову показали передвижную выставку из фондов государственного исторического музея России «Казачество на государевой службе». Торжественное открытие экспозиции состоялось в среду, 17 апреля, в рязанской филармонии.

Рязань стала первым городом, где открылась казачья выставка. Далее она пройдет по другим райцентрам области. Кроме того, ее покажут в других городах России и 42 странах мира.

«Рязанская земля тесно связана с казачеством. Первое упоминание о казаках относится еще к 1444 году. Нынешнее поколение рязанских казаков бережно хранит, приумножает славу и богатейшие традиции своих предшественников, принимая активное участие в жизни региона: в ветеранских организациях, в большой патриотической работе с молодежью. Правительство области также придает огромное значение развитию казачьих объединений и оказывает им всестороннюю поддержку», — отметил Любимов.

Заместитель войскового атамана казачьего общества «Центральное казачье войско» Дмитрий Иванов представил главе региона экспозицию выставки. Она охватывает все вехи казачьей истории от 1444 до 1917 года. В ней отмечены изменения в экипировке казака.

«Казачья кавалерия была признана многими полководцами, как уникальный вид войск, которому не было аналога до периода революции 1917 года. Поэтому о казаках мечтала любая страна», — рассказал Иванов.

Закончилась презентация экспозиции концертом «Рязанскому казачеству Любо!».


© RZN.info

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