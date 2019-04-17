Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:59, 17 апреля 2019 1 088
 0    0

В Песочне школу 19 века обезопасили от застройки

В Песочне школу 19 века обезопасили от застройки

В Песочне школу 19 века обезопасили от застройки. Соответствующий приказ опубликовали 16 апреля на сайте региональной госинспекции по охране ОКН.

Документ утверждает границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание земской школы» 1881 года на улице Сережина гора.

На участке запрещается: строительство, установка кондиционеров, телеантенн, спутниковых тарелок, размещение рекламных конструкций, прокладка коммуникаций.

Отметим, что сейчас в здании располагается Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения.

Фото с сайта архитектура Рязани и области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 79 836
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 068
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 30 218
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 645
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 873
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум