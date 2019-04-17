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В Песочне школу 19 века обезопасили от застройки. Соответствующий приказ опубликовали 16 апреля на сайте региональной госинспекции по охране ОКН.
Документ утверждает границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание земской школы» 1881 года на улице Сережина гора.
На участке запрещается: строительство, установка кондиционеров, телеантенн, спутниковых тарелок, размещение рекламных конструкций, прокладка коммуникаций.
Отметим, что сейчас в здании располагается Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»