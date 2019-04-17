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14:15, 17 апреля 2019 425
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В красноярском зоопарке козла закормили до смерти

В красноярском зоопарке козла закормили до смерти

В красноярском зоопарке «Роев ручей» козла закормили до смерти. О смерти животного сообщили в группе зоопарка.

Десятимесячный винторогий козел по кличке Коралл умер из-за переедания: посетители дали ему много моркови и капусты, которые не входят в его рацион в большом количестве.

«Вчера в нашем парке было много-много гостей, а сегодня я умер, — написали в группе зоопарка от имени козла. — Ветеринарный врач боролся за мою жизнь, но ничего не смог сделать. Он сказал, что из-за большого количества сочного корма, произошли завал и брожение в преджелудках, что повлекло за собой вздутие и гибель».

В зоопарке попросили гостей не брать с собой овощи, сахар и хлеб.

«Чтобы выразить свою любовь к нам, вам достаточно просто почаще приходить в парк», — отметили в группе.

Винторогий козел является редким животным и находится под охраной: он занесен в международный красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Фото «Роев ручей — парк флоры и фауны в Красноярске»


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