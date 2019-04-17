В Калужской области сожгли полтонны опасной икры

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В Калужской области сожгли полтонны икры. Об этом сообщила
На трассе сотрудники ДПС остановили автомобиль, перевозивший 30 коробок (3240 банок) икры лососевой зернистой общим весом 453,6 килограммов, производства ООО «Камчатские Деликатесы». У продукции не было ветеринарных сопроводительных документов.
Специалисты установили, изъятая икра не отвечает требованиям безопасности в ветеринарном отношении и признана опасной и некачественной.
В отношении виновника оформили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».