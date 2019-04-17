В Калуге «ГАЗель» врезалась в забор СИЗО

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В среду, 17 апреля, в Калуге «ГАЗель» врезалась в забор на улице Николо-Козинская. Об этом сообщила
В результате аварии есть пострадавший.
На месте работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось девять человек и три единицы техники.
По данным местного СМИ «
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