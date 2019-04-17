В четверг в Рязанской области потеплеет до +12 градусов. Прогноз погоды

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 18 апреля, в Рязанской области потеплеет до +12 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус, днем +7, +12 градусов.
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