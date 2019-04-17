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Фото: Pixabay.com
У сапожковской пенсионерки украли велосипед. Об этом
56-летняя женщина оставила велосипеду дома родственников. Через некоторое время она не нашла его на месте.
Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что к краже причастен 35-летний мужчина.
«За этим мужчиной ходила дурная слава, — рассказали в полиции. — Оперативники попросили разрешения осмотреть дом и вскоре нашли припрятанный похищенный велосипед. Этот предмет был красноречивее многих слов».
Велосипед изъяли.
Ранее жителя Сапожка судили за тяжкие преступления и за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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