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Туляк стал призером чемпионата России по кикбоксингу. Об этом сообщил
Соревнования прошли в Иркутске. В них приняли участие более 600 спортсменов из восьми федеральных округов.
Сергей Виноградов из спортшколы «Восток» завоевал бронзовую медаль в весовой категории 60 килограммов.
Фото с сайта администрации Тулы
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»