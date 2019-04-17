Строительство новой школы в Семчине одобрили по итогам слушаний

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру предоставить разрешение на использование участка в Семчине под школу на 1100 мест. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 17 апреля.
На участке площадью 34 367 квадратных метров рядом с гаражным кооперативом намерены построить учебное учреждение по проекту
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»