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Фото: Pixabay.com
Ряжского предпринимателя оштрафовали за нарушение пожарной безопасности в лесу. Об этом
«Ока-Хольц» на основании лесных деклараций разрабатывает делянки. Арендатор укладывал остатки древесины в кучи шириной более трех метров. Это считается нарушением.
Директору внесли представление об устранении нарушений закона. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, должностное лицо «Ока-Хольц» оштрафовали по части 1 статьи 8.32 КоАП РФ. Размер штрафа не уточняется.
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