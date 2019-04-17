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11:56, 17 апреля 2019 718
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Рязанская полиция пообещала 400 тысяч за информацию о пропавших супругах-пенсионерах 1

Рязанская полиция пообещала 400 тысяч за информацию о пропавших супругах-пенсионерах

Рязанское УМВД пообещало 400 тысяч рублей за информацию о пропавших пенсионерах. 75-летний Анатолий Сергеевич и 71-летняя Валентина Дмитриевна Елисеевы исчезли в ноябре 2017 года. У супругов была московская прописка, но фактически они жили в селе Спасское Милославского района.

В доме Елисеевых нашли кровь и «другие „следы“, указывающие на криминальный характер произошедшего». Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц»).

Экспертизы, обследование местности и опросы людей, с которыми общались Елисеевы, не дали результатов.

«С целью установления свидетелей и очевидцев произошедшего, а также лиц, причастных к исчезновению Елисеевых, за значимую информацию Управлением МВД России по Рязанской области назначено денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей», — уточнили в полиции.

Сообщить информацию можно по телефонам:

8 (49156) 2-07-02 или 02 (102/112 — с мобильных операторов); 8 (4912) 27-08-60.


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