RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Рязанка вместе с супругом обворовывала магазин, в котором работала. Об этом
В одном из супермаркетов Московского района города за месяц образовалась недостача в несколько десятков тысяч рублей. В основном, пропала бытовая химия.
Полицейские проанализировали данные системы охраны и выяснили, что в даты работы попавшей под подозрение смены в служебные помещения заходил мужчина. Им оказался муж 33-летней работницы магазина.
Женщина собирала товары в сумку и в определенный час отдавала их супругу, который заглядывал ее «проведать».
«Работница старалась провести мужчину мимо камер видеонаблюдения, но она, как и было задумано, знала не обо всех мерах, предпринятых администрацией магазина для охраны товаров», — уточнили в полиции.
Дома у супругов нашли похищенные товары. Краденое изъяли.
На рязанцев завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа слушаниях обсудят платную дорогу от Северной окружной до Московского шоссе
|
cледующая новость →В Тамбове за продажу героина осудят бывшего полицейского и его знакомую
В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».