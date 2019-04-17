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11:24, 17 апреля 2019 886
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Рязанка вместе с супругом обворовывала магазин, в котором работала

Рязанка вместе с супругом обворовывала магазин, в котором работала

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Рязанка вместе с супругом обворовывала магазин, в котором работала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В одном из супермаркетов Московского района города за месяц образовалась недостача в несколько десятков тысяч рублей. В основном, пропала бытовая химия.

Полицейские проанализировали данные системы охраны и выяснили, что в даты работы попавшей под подозрение смены в служебные помещения заходил мужчина. Им оказался муж 33-летней работницы магазина.

Женщина собирала товары в сумку и в определенный час отдавала их супругу, который заглядывал ее «проведать».

«Работница старалась провести мужчину мимо камер видеонаблюдения, но она, как и было задумано, знала не обо всех мерах, предпринятых администрацией магазина для охраны товаров», — уточнили в полиции.

Дома у супругов нашли похищенные товары. Краденое изъяли.

На рязанцев завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.


© RZN.info

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