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Фото: Pixabay.com
Рязанцам расскажут о православии в песочных иллюстрациях. Просветительский проект «Таковых есть Царствие Божие» организуют
Встречу на тему «От Крещения до входа Господня в Иерусалим» проведут в большой конференц-зале библиотеки в воскресенье, 21 апреля. Начало в 12:00.
Бесплатные пригласительные билеты можно получить в Лазаревском храме (улица Татарская, дом №8).
Телефоны: 77-81-80, 77-81-09.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»