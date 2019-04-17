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Рязанца осудили за публикацию фильма в соцсети. Об этом сообщил
Судом установлено, что на персональной странице пользователя социальной сети в разделе «Мои видеозаписи» была размещена запрещенная видеозапись.
В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью.
По результатам рассмотрения дела, суд назначил ему наказание — административный штраф.
Постановление не вступило в законную силу.
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