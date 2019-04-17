Рязанца осудили за повторное вождение в пьяном виде

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Фото: Pixabay.com
Рязанца осудили за вождение в пьяном виде. Об этом сообщил
Суд установил, что мужчину уже признавали виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и тогда ему назначили штраф 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.
Впрочем, мужчина вновь сел за руль пьяным уже после того, как у него забрали права. Его остановили сотрудники ГИБДД.
Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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