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10:01, 17 апреля 2019 249

«Рязаньгоргаз» напомнил о необходимости согласования земляных работ в охранных зонах газопроводов

«Рязаньгоргаз» напомнил о необходимости согласования земляных работ в охранных зонах газопроводов

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» напомнили, что российским законодательством для обеспечения безопасности граждан и сохранности газораспределительных сетей установлены охранные зоны газопроводов.

В их границах запрещается любое строительство, а также снос и реконструкция объектов с расположенными на них газораспределительными сетями, запрещено повреждать или перемещать опознавательные знаки газораспределительных сетей, устраивать свалки и склады, разводить огонь.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, на которых указано расстояние до газопровода, глубина его заложения, величина охранной зоны и телефон районной эксплуатационной службы.

«Однако информационные знаки не являются основанием для самостоятельного определения трассы газопровода на местности, — отметили в компании. — Все земляные работы в охранной зоне газопроводов должны проводиться после согласования с эксплуатирующей их организацией и получения письменного разрешения. Лица и организации, намеренные производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить на место представителя обслуживающей газопроводы организации».

По словам специалистов, аварии на объектах газораспределения часто связаны с механическими повреждениями газопроводов при производстве земляных работ в их охранной зоне.

«Причинами подобных аварий, как правило, являются нарушения правил охраны газораспределительных сетей, нарушения норм проведения строительных и земляных работ в охранной зоне газопровода, отсутствие разрешений на проведение работ», — пояснили в компании.

В «Рязаньгоргазе» напомнили, что в случае нарушения «Правил охраны газораспределительных сетей» и повреждения газопроводов виновные юридические и физические лица несут ответственность и компенсируют убытки, причиненные организации-собственнику, в порядке, предусмотренном законодательством России.


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