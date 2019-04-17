Россельхознадзор разрешил белорусскому предприятию ввозить свою продукцию в Россию

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Фото: Pixabay.com
С 12 апреля Россельхознадзор снял ограничения на поставки в Россию некоторых продуктов, которые производятся в Белоруссии. Об этом сообщил
Речь идет сухих сливках, сухом цельном молоке и молочной сыворотке, которую производит Лидский молочно-консервный комбинат.
При этом продукция, предназначенная для поставок в Российскую Федерацию, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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