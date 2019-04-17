Промсвязьбанк поддержал встречу рязанских бизнесменов с деловой игрой и подарками

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В пятницу, 12 апреля, в ресторане «Паруса» ТРК «Окская жемчужина» прошла нетворкинг-встреча Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области. Спонсором мероприятия выступил
По словам организаторов, целью было дать предпринимателям площадку для общения, знакомства, обмена опытом и контактами.
Участниками встречи стали более ста бизнесменов — членов АМП, в том числе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.
В программу вечера вошли деловая игра, фуршет, вручение призов и подарков от партнеров. Кроме того, Промсвязьбанк презентовал фотовыставку «Бизнес в объективе» со снимками успешных региональных предпринимателей.
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