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12:52, 17 апреля 2019 401

Промсвязьбанк поддержал встречу рязанских бизнесменов с деловой игрой и подарками

Промсвязьбанк поддержал встречу рязанских бизнесменов с деловой игрой и подарками

В пятницу, 12 апреля, в ресторане «Паруса» ТРК «Окская жемчужина» прошла нетворкинг-встреча Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области. Спонсором мероприятия выступил Промсвязьбанк.

По словам организаторов, целью было дать предпринимателям площадку для общения, знакомства, обмена опытом и контактами.

Участниками встречи стали более ста бизнесменов — членов АМП, в том числе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

В программу вечера вошли деловая игра, фуршет, вручение призов и подарков от партнеров. Кроме того, Промсвязьбанк презентовал фотовыставку «Бизнес в объективе» со снимками успешных региональных предпринимателей.


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