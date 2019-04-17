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8:34, 17 апреля 2019 269
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Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет

Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет

Фото: Pixabay.com

Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Президент Франции обратился к нации во вторник, 16 апреля, на следующий день после пожара в Нотр-Даме, передает РИА Новости.

Макрон говорил около шести минут. В своей речи он поблагодарил пожарных.

«Француженки, французы, и все вы — иностранцы, которые любят Францию и любят Париж, я хочу сказать вам сегодня, что разделяю вашу боль и вашу надежду. И сейчас нам надо действовать, и мы будем действовать, у нас получится», — выразил надежду он.

По словам президента, после восстановления собор Нотр-Дам станет «еще более красивым».

Напомним, в результате пожара обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама, его главные произведения искусства и реликвии уцелели.

Предварительно, пожар мог произойти из-за реставрационных работ, он не был преднамеренным.

Во Франции уже начали сбор денег на восстановление собора. Так, двое бизнесменов пожертвовали в общей сложности 300 миллионов евро.


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