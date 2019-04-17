Президент Франции пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет

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Фото: Pixabay.com
Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Президент Франции обратился к нации во вторник, 16 апреля, на следующий день после
Макрон говорил около шести минут. В своей речи он поблагодарил пожарных.
«Француженки, французы, и все вы — иностранцы, которые любят Францию и любят Париж, я хочу сказать вам сегодня, что разделяю вашу боль и вашу надежду. И сейчас нам надо действовать, и мы будем действовать, у нас получится», — выразил надежду он.
По словам президента, после восстановления собор Нотр-Дам станет «еще более красивым».
Напомним, в результате пожара обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама, его главные произведения искусства и реликвии уцелели.
Предварительно, пожар мог произойти из-за реставрационных работ, он не был преднамеренным.
Во Франции уже начали сбор денег на восстановление собора. Так, двое бизнесменов
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