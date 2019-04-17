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9:48, 17 апреля 2019 459
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Под Тулой нашли крупное захоронение солдат

Под Тулой нашли крупное захоронение солдат

Под Тулой поисковики нашли крупное захоронение солдат Красной Армии на территории бывшего блиндажа, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя тульского поискового отряда «Штурм» Михаила Булдакова.

Предположительно, в братской могиле могут находиться до 400 человек.

Как рассказал собеседник агентства, отряд проводил разведку и наткнулся на каску и кости.

«Мы покопались по архивам, там может до 400 человек оказаться», — заявил Булдаков.

По его словам, скорее всего, на месте были захоронены солдаты, погибшие в сражении.


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