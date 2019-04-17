Пенсионера из Тамбовской области, спалившего дом, оштрафовали

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Пенсионера из Тамбовской области, который по неосторожности спалил дом, оштрафовали, сообщил
Установлено, что в утреннее время 2 мая прошлого года 78-летний мужчина поджег сухую траву на огороде своего дома. Из-за сильного ветра пламя распространилось на территорию соседнего дома, в котором после смерти его хозяев длительное время никто не проживал.
Пожар подсудимый пошутить не смог. Огонь уничтожил постройку.
Суд назначил ему десять тысяч рублей штрафа.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»