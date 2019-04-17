«Ночь музеев» в Рязанском кремле посвятят таблице Менделеева

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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
«Ночь музеев» в Рязанском кремле посвятят 150-летию открытия периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева. Акцию проведут в четверг, 18 апреля, сообщил сайт
С 18:00 до 23:00 для посетителей будут бесплатно работать все выставки. Гостей ждет квест «В поисках философского камня», а также мини-экскурсии: «Диорама «Разорение Старой Рязани Батыем», «Изразец», «Скелет мамонта», «Плакат художника Л. Голосова «Дошли до Берлина!», «Скульптурный портрет Великого рязанского князя Олега Ивановича». Для горожан проведут автобусную экскурсию «История Рязани в топонимах старых и новых».
Также в рамках акции подведут итоги конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Мой кремль».
© RZN.info
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