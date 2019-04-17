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9:45, 17 апреля 2019 1 165
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На трассе в Рязанском районе насмерть сбили пешехода

На трассе в Рязанском районе насмерть сбили пешехода

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером во вторник, 16 апреля, в Рязанском районе сбили пешехода. ДТП произошло примерно в 22:30 на 214 километре трассы М-5, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал 47-летний рязанец на Opel, двигавшийся в сторону Москвы.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.


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