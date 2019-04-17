На трассе в Рязанском районе насмерть сбили пешехода

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 16 апреля, в Рязанском районе сбили пешехода. ДТП произошло примерно в 22:30 на 214 километре трассы М-5, сообщила
По предварительной информации, 27-летний молодой человек шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал 47-летний рязанец на Opel, двигавшийся в сторону Москвы.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».