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11:43, 17 апреля 2019 326
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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду из-за ремонта

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду из-за ремонта

Утром в среду, 17 апреля, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Строителей, дома 1, 1-а, 3, 5-а, 5-в, 7-а, 9-а, 11-а, 13-а, 13-б;
  • улица Льва Толстого, дома 14/19, 6/20, 8, 8-а, 10, 12, 12-а, 4/19;
  • улица Полетаева, дома 11, 11 корпус 1, 13 корпус 1.

Кроме того, после окончания ремонта воду дадут в доме 4 по улице Октябрьской.


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