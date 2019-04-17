На четырех рязанских улицах отключили холодную воду из-за ремонта

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Утром в среду, 17 апреля, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, после окончания ремонта воду дадут в доме 4 по улице Октябрьской.
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