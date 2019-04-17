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13:07, 17 апреля 2019 176
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Мужчина продал тамбовчанкам металл под видом золота

Мужчина продал тамбовчанкам металл под видом золота

Мужчина продал тамбовчанкам металл под видом золота. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть полиции обратились две местные жительницы. Они рассказали, что неизвестный продал им «безделушки» под видом золотых украшений.

Пострадавшая рассказала, что злоумышленник отдал изделие за пять тысяч рублей, поэтому она, не раздумывая, согласилась на покупку.

Еще одно заявление поступило от местной жительницы, которая сообщила, что на улице Базарной ей за 30 тысяч продали такие же украшения.

Полицейским удалось задержать мошенника. Продавцом оказался 29-летний житель Екатеринбурга.

В дальнейшем выяснилось, что мужчина был не один, во время совершения преступления в машине его ждали двое помощников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.


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