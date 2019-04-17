Мотоциклист получил травмы после ДТП в Калуге

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Во вторник, 16 апреля, в Калуге произошло ДТП с мотоциклом, сообщила
По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке улиц Степана Разина и Войково 41-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha, не справился с управлением и упал.
В результате аварии водитель получил травмы различной степени.
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